Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "Gastronomi biriminde çalışma" teklifini kabul eden Ekiz, bu işten aylık 40-45 bin lira arasında maaş alacak.

Başvuru videosunda koyunlarını otlatırken çektiği görüntülerle dikkat çeken ve yarışma boyunca gösterdiği performansla beğeni toplayan Ayşe Ekiz, elenmesinin ardından aldığı iş teklifiyle gündeme geldi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin resmi sitesinde yapılan duyuruda, Başkan Burcu Köksal’ın Ekiz’e belediyenin gastronomi biriminde çalışması için bir teklif sunduğu ve Ayşe Ekiz'in kentin gururu olarak nitelendirildiği ifade edilmişti.

Afyon Postası’nın haberine göre Ekiz, bu teklifi kabul ederek, belediye bünyesinde çalışıp yeni deneyimler kazanmak istediğini belirtti.