Bilecik Belediyesi tarafından Matematik Müzesi’nde eğitime destek kursları çerçevesinde bir araya gelen çocuklar, kitap okudu.

Eğitime ve çocuklara yönelik çalışmalara destek vermeye devam eden Bilecik Belediyesi, Matematik Müzesi’nde yüzlerce çocuğu birbirinden faydalı aktivite ile buluşmaya devam ediyor. Faydalı ve renkli görüntülerin yaşandığı ’Eğitime Destek’ ve ’Matematik Kursu’ çerçevesinde toplam 180 öğrenciden her birisi bir ayda en az 500 sayfa kitap okumuş oluyor.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri tarafından Matematik Müzesi’nde ağırlanan çocuklar, atölye faaliyetleri yanı sıra birbirinden anlamlı çalışmalara katılıyor. ‘Matematiğe Dokunmayan Kalmasın’ sloganıyla yıl boyunca binlerce öğrencinin ağırlandığı Matematik Müzesinde çocuklar matematik dersini severek öğreniyor. Eğitime Destek ve Matematik kursları kapsamında öğrenciler yeni yılda da birbirinden güzel aktivite ile buluşmaya devam edecek" denildi.