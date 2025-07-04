Bahçelievler Belediyesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını yaşatmak üzere anlamlı çalışma yaptı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Bahçelievler’deki bir parka verildi.

Bahçelievler Belediyesi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için ilçe bulunan bir parka ismini verdi. Gençlerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla daha önce hizmete açılan Genç Parkı’nın adı "Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı" adıyla ilçeye kazandırıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Mattia Ahmet Minguzzi’nin yakınları katıldı. Törende Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısına 25 kaykay ve 100 bisiklet gençlere hediye edildi. Bahçelievler Belediyesi Gençlik Orkestrası, Mattia Ahmet Minguzzi anısına özel bir mini konser verdi.

Programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Bugün çok değerli evladımızın ismini taşıyacak, heyecanı, coşkusunu paylaşacak güzel bir ortamı hazırladığı için Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Mattia Ahmet Minguzzi sembol gülüşü, heyecanı, özgüveni bizlere çok güzel şeyler hatırlatıyor. Pırıl pırıl gibi gençleri hatırlatıyor. 5 ay oldu aileye başsağlığı diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler yakından takip ediyoruz. Bir kere ailelerin öncelikle çocuklarıyla çok yakinen ilgilenmesi gerekiyor. Sevgi bedava. Her ailenin çocuğuna sarılması onunla güzel şeyleri paylaşması lazım. Onu dinleyince, siz onların sorunlarını, ifadelerini, beklentilerini dinleyebiliyorsunuz anlayabiliyorsunuz. Siz dinlemezseniz başkaları dinliyor. O başkaları kötü alışkanlıklara içinden çıkamayacağı girdaplara kötü süreçlere aktarıyor. Aileler olarak biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onlarla konuşacağız. Sarılacağız. 10 dakika sarılın. Dinleyin. Bu çok önemli" şeklinde konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, "Ocak ayında hepimizin yüreğini dağlayan olay oldu. Tanımıyorduk ama komşumuz fiziki olarak da benimle aynı sokakta oturuyorlar. Bahçelievler’de oturuyorlar. Televizyonda gördüm şaşırdım. Nasıl böyle bir şey olabiliyor. Geliyor bıçaklıyor ve gidiyor. Hepimizin içine kendi çocuğumuz gibi kor gibi oturdu. Bir serseri yüzünden maalesef toprağa verdik. Allah rahmet eylemesin. Sporda sanatta ilerlersek bizim gençliğimiz kötü yollara gitmeden alkoldü, uyuşturucuydu, bağımlılıktı uzak duracaklar. Biz bunu Bahçelievler’de yapıyoruz" dedi.