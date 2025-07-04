CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada mahkeme ikinci kez görevsizlik kararı verdi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların eylemlerinin rüşvet suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, sanıklardan Erkan Aydın’ın milletvekili olarak görev yaptığı dönemlerde işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle ağır ceza mahkemesinin yetkili olduğunu belirtmişti. Sanık avukatlarının, davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi yönündeki itirazı da reddedilmiş, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar verilmişti. Bunun üzerine dosya, nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğine hükmetmişti. Ancak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi bir kez daha görevsizlik kararı vererek, görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi