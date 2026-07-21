Yaz ayının gelmesi ile birlikte kilo kontrolü sağlamak ve formda kalmak isteyen birçok kişi genellikle çok katı diyetlere, ağır kalori kısıtlamalarına ve yoğun egzersiz programlarına başvuruyor. Ancak uzmanlar, beslenme alışkanlıklarının yanı sıra sunum detaylarının da kilo yönetiminde önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem, sadece yemek yenen tabakların rengini değiştirerek porsiyon kontrolü sağlamanın bilimsel olarak mümkün olduğunu açıkladı.

"Mavi renk evrimsel olarak zehir algısı oluşturuyor"

Mavi rengin iştah üzerindeki baskılayıcı etkisinin insanlık tarihine dayandığını belirten Uzman Diyetisyen Ayşegül Akkaya Erdem, "Aslında bu, bilimsel gerçekliğe dayanan bir doğruluktur. Normalde bizler kilo kontrolü sağlamak için çok katı diyetlere, kalori kısıtlamalarına ve ağır egzersizlere başvuruyoruz. Ama bilim artık tabaklarımızın rengini değiştirerek de kilo kontrolü sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Bunun temelinde mavi renk yer alıyor. Çünkü insanoğlu evrimsel olarak mavi ve mor gibi koyu renkleri zehir olarak algılıyor. Doğada bu renkler genellikle zehirle bağdaştırıldığından, mavi renk otomatik olarak porsiyonlarımızı küçültmemize sebep oluyor" dedi.

"Zıt kontrast göz dolgunluğu sağlıyor"

Tabağa konulan yiyecekler ile tabağın kendi rengi arasındaki görsel uyumun porsiyon algısını doğrudan etkilediğini ifade eden Erdem, şöyle devam etti;

"Bir de genellikle pirinç, bulgur, buğday ve et gibi bizlerde yüksek kalorili olan besinlerin renkleri mavi renkle zıt bir kontrast oluşturduğu için porsiyonlar tabaklarda daha büyük görünüyor ve böylece göz dolgunluğu sağlanıyor."

"Fast food renklerinin aksine kaloriyi yüzde 30 azaltıyor"

Gıda sektöründe iştah açıcı renklerin stratejik olarak kullanıldığını hatırlatan ve mavi tabağın herhangi bir sağlık riski taşımayan, herkes tarafından uygulanabilir güvenli bir yöntem olduğunu vurgulayan Erdem, "İştahımızı artıran ve doğal olarak bizleri yemek yemeye tetikleyen bazı renkler de var; kırmızı, sarı ve turuncu renkler de bu renkler arasındadır. Zaten dikkat ederseniz, fast food zincirlerinde de bu renklerin sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Aslında bu çok güvenli bir yöntemdir ve herhangi bir sıkıntısı yoktur. Doğru kullanımlarda kalorileri yüzde 30’a kadar azalttığı yine bilimsel kayıtlara geçmiş olduğundan, herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bir kalp hastası da bir çocuk da mavi tabaktan yemek yiyebilir. Bu, son derece güvenli ve sağlıklı bir kilo kontrol yöntemidir. Bizim de ilgimizi çekti ve danışanlarımıza önermeye başladık. Belki de plasebo etkisi dediğimiz psikolojik bir etkidir ama danışanlarım son derece memnun olduklarını söylüyorlar ve artık raflarında mavi tabaklara yer verdiler" ifadelerini kullandı.

Her yaş grubu için güvenli yöntem

Uzman Diyetisyen Ayşegül Akkaya Erdem, mavi tabak uygulamasının herhangi bir yan etkisi veya riski bulunmadığı için çocuklardan kronik hastalığı olan bireylere kadar herkes tarafından rahatlıkla uygulanabileceğini belirtti.

Danışanlardan Mavi Tabak Uygulamasına Yoğun İlgi

Yöntemi kendi klinik çalışmalarında da uygulamaya başladıklarını ifade eden Erdem, danışanlarının bu pratik ve psikolojik yaklaşımdan oldukça memnun kaldıklarını ve mutfak raflarında mavi renkli tabaklara ağırlık vermeye başladıklarını sözlerine ekledi.