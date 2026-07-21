Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2008 reformunun temel parametrelerinden uzaklaşıldığını belirterek en düşük emekli aylığı uygulamasına yönelik eleştirilerini sıraladı ve çözüm önerilerini paylaştı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emekli aylıklarına ilişkin sosyal medya hesabından kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Çelik, emekli aylıklarının gündemden düşmediğini, yapılan düzenlemelere rağmen beklentilerin bir türlü karşılanamadığını vurguladı.

Türkiye'de 17 Milyonu Aşkın Emekli Bulunuyor

Çelik açıklamasında, ülkedeki emekli sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre Türkiye'de 4-A (SSK) kapsamında 11,6 milyon, 4-B (Bağkur) kapsamında 2,9 milyon ve 4-C (Kamu) kapsamında 2,56 milyon olmak üzere toplam 17.099.654 emekli bulunuyor.

"Sistem Çok Prim Ödeyene Yüksek Aylık İlkesinden Uzaklaştı"

Eski Bakan Çelik, bugünkü emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlattı. Çelik, reformun temel esaslarından birinin, sistemde daha uzun kalan ve daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanması olduğunu ifade etti.

Ancak Çelik'e göre yıllar içinde reformun temel parametreleri dikkate alınmadı ve sistem, "çok prim ödeyen daha çok emekli aylığı alır" ilkesinden uzaklaştı.

Taban Aylık 25-30 Yıl Prim Ödeyenle Aradaki Farkı Ortadan Kaldırıyor

Çelik, yeni belirlenecek taban aylığının 23.552 TL olacağını belirterek, bu durumun 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkını ortadan kaldırdığını vurguladı. Eski Bakan, bunun daha çok çalışıp prim ödeyen emekliler açısından dezavantajlı bir durum ortaya çıkardığını kaydetti.

İntibak Yasası Çağrısı: Çelik'ten Dört Maddelik Çözüm Önerisi

Faruk Çelik, sorunun çözümüne yönelik önerilerini de sıraladı. Buna göre Çelik'in önerileri şöyle:

2008'de getirilen emeklilik kriterlerinin aşındırılmadan uygulanması

Adaletsizliğe neden olan seyyanen zam gibi uygulamalardan kaçınılması

Uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması

Aylık bağlama ve güncelleme kat sayısı kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıklarının belirlenmesi

Kalıcı ve Kapsamlı Bir Çözüme Ulaşılacağına İnanıyorum"Açıklamasını değerlendirmesiyle tamamlayan Çelik, bugüne kadar kalkınmanın ve ilerlemenin motoru olan AK Parti hükümetlerinin, emeklilerin talepleri karşısında seyyanen zamlarla değil, sosyal güvenlik sistemi içinde kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşacağına inandığını belirtti. Çelik, bu çözümün Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirileceğine olan inancını dile getirdi.