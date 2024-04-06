Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti.

Mazbatasını aldıktan sonra görevine başlayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Vali Şefik Aygöl’ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Şefik Aygöl, Başkan Subaşı’nı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret ettim. Vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışarak getirecek, Bilecik halkını mutlu etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.