Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerine yönelik yaptığı bilgilendirmede, İsrail ile tüm ticaretini kesen tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü tehcir planlarına karşı olduklarını açıkça dile getirdi. Fidan, İsrail’in Suriye’deki hassas bölgelerde de gerilimi artıracak hamleler yaptığını ifade ederek, bölgedeki güvenlik risklerine dikkat çekti. Öte yandan TBMM’de yapılan oylama sonucunda, Gazze Tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, Meclis’in tüm dünyaya çağrıda bulunarak, İsrail’e karşı ortak hareket edilmesi ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği mesajı verildi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını söylemiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görüyoruz. İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Gazze'de soykırım daha da derinleşti. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir.

"Tehcir Planı Bizim İçin Hükümsüzdür"

İsrail 2 yıldır soykırım uyguluyor. Gazze'den tehcir planlarına karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun böyle bir plan bizim için hükümsüzdür.

İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail ile ticaretini tamamen kesen başka bir ülke daha yok. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz.

Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam ediyor. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.

"Batı, Vicdan Muhasebesine Mecbur Kaldı"

Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz.

İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir.

Suriye'de hassas noktalar kaşınıyor."

Gazze Tezkeresi Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İsrail'e Karşı Harekete Geçme Çağrısı

TBMM Başkanlığı tezkeresiyle tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.