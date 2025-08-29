Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bine ulaştı. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların sürdüğü ve dönüşlerin gönüllülük esasına dayandığı vurgulandı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bu yana 450 bin 169 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.

Suriye'ye gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor." dedi.

8 Aralık 2024 Suriye’nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu.

Yerlikaya, bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısının ise 1.190.172 olduğunu belirtti.

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının ise 2022 yılında 3 milyon 535 bin iken 2025 Ağustos ayı itibarıyla 2 milyon 506 bine düştüğünü söyledi.