Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Brandverse Awards’ta üç ayrı kategoride dört ödülün sahibi oldu.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, eski ve yeni nesil pazarlama, iletişim ve reklam çalışmaları ile markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunan pazarlama ve iletişim ödülleri Brandverse’ten 4 ödülle döndü.

Yapılan açıklamaya göre marka, 2024 Brandverse Ödüllerinde Anne AI projesiyle 3 ayrı alanda ödüle layık görüldü. Deneyim Tasarımı kategorisinin ‘Dijitalde Müşteri Deneyimi’ bölümünde Bronz, medya kategorisinde ise ‘İnovatif Teknoloji Kullanımı’ ve ‘Yapay Zekâ Çalışmaları’ olmak üzere iki ayrı bölümde Gümüş ödül kazandı.

Marka ayrıca PR kategorisinde perakende sektörünün geleceğine yön verecek girişimcileri desteklemek amacıyla başlattığı Startup Challenge projesiyle ‘Etkinlik Yönetimi B2B’ bölümünde Bronz ödüle layık görüldü.