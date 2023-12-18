MediaMarkt, SMARTIES Ödülleri’nde ‘‘Anne Ai’’ projesiyle 3 kategoride gümüş ödülün sahibi oldu.

MediaMarkt, Mobil Marketing Association (MMA) tarafından düzenlenen, başarılı modern pazarlama kampanyaları ve projelerinin yarıştığı SMARTIES Ödülleri’nde, “Social Messaging (Sosyal Mesajlaşma) / Sohbet Uygulamaları (Chat Apps) / Metin Mesajlaşması (Text Messaging)” kategorilerinde gümüş ödülü kazandı.

MediaMarkt’a ödülü getiren ‘‘Anne Ai’’ teknolojisi, müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek onlara kişiselleştirilmiş ve verimli bir alışveriş deneyimi sunuyor. ‘‘Anne Ai’’, annelerin doğal sezgilerinden ilham alınarak geliştirilen, alışveriş esnasında kullanıcılara yol gösteren bir yapay zeka uygulaması olarak öne çıkıyor.