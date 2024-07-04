MediaMarkt, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Tech Arena Marmara Park AVM mağazasında sunduğu deneyimleri Metaverse’ün sanal gerçeklik dünyasına taşıdı. Dijital İkiz Projesi, tüketicilerin Tech Arena mağazasında Web 3.0 deneyimiyle sanal gezinti yaparak alışveriş yapabilmesini sağlayacak.

MediaMarkt, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Tech Arena Marmara Park AVM mağazasında sunduğu deneyimleri Metaverse’ün sanal gerçeklik dünyasına taşıdı. Dijital İkiz Projesi, tüketicilerin Tech Arena mağazasında Web 3.0 deneyimiyle sanal gezinti yaparak alışveriş yapabilmesini sağlayacak.

Sanal mağaza Spatial.io üzerinde oluşturuldu

Proje kapsamında, şirketin marka butikleri ve deneyim alanlarıyla zenginleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunan 6500 metrekarelik TechArena konsept mağazasının birebir sanal replikası, Sanal Gerçeklik ve Metaverse platformu Spatial.io üzerinde oluşturuldu.

Proje sayesinde tüketiciler, bulundukları her yerden VR gözlükler, mobil cihazlar veya kişisel bilgisayar üzerinden dolaşabilecekleri Tech Arena mağazasının olanaklarını, ürün ve marka çeşitliliğini keşfedebilecek.

Proje, VR deneyimiyle tüketicilere etkileşimli ve eğlence dolu bir gezinti ve alışveriş deneyimi sunacak. Proje kapsamında oluşturulan sanal mağaza yakında tüketicilerin hizmetine sunulacak ve ilerleyen dönemde yeni fiziksel mağazaları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.