

Stat: İnegöl İlçe

Hakemler: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Ahmet Oğuz Yılmaz

İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Serdar Eylik, Muhammed Arif Akbaş, Onur Toroman(Dk 65 Yusuf Aydın) Metin Esmer(Dk 65 Ali Arslan) Onur Akdoğan(Dk 83 Batu Boğa) Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç(Dk 83 Ömer Yılmaz) Mert Polat Keklik(Dk 46 Kürşat Babamoğlu)

Polatlı 1926 Spor Kulübü: Muhammed Halit Birçerpanlı, Emirhan Tak, Murat Sipahioğlu, Yunus Emre Çakır, Ertuğrul Kıraç, Yağız Yolcu, Enishan Ceylan(Dk 71 Efe Özdemir) Ömer Çiçek(Dk 90+7 Ahmet Çarktan) Cevatcan Ekinci(Dk 72 Burak Efe Yaz) Görkem Can Güner, Hacı Ömer Doğru(Dk 84 Abdüssamet Yılmaz )

Sarı kartlar: Mert Polat Keklik, Onur Akdoğan (Kafkasspor) Murat Sipahioğlu, Enishan Ceylan, Muhammed Halit Birçerpanlı (Polatlı)

Maçtan önemli dakikalar

Maçın her iki yarısında da Kafkasspor gol yollarında başarısız oldu.