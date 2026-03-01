Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketleriyle birlikte vergi ve SGK’ya olan tüm borçlarını kapattığını duyurdu.

Şubat ayı değerlendirme toplantısında paylaşılan verilere göre, 2024 Nisan ayında 28 milyar 889 milyon lira olan toplam konsolide borç, aynı yılın Aralık ayında 32 milyar 59 milyon liraya yükseldi.

Borçtaki yükseliş 2025 yılı boyunca da sürdü. 2025 Aralık ayında toplam konsolide borç 38 milyar 555 milyon liraya çıktı. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla ise bu rakamın 38 milyar 136 milyon 10 bin 883 lira seviyesinde olduğu açıklandı.

Öte yandan tabloda öne çıkan bir diğer başlık, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi borç kalemindeki gerileme oldu. 2024 Nisan ayında yaklaşık 12,9 milyar lira olan belediye borcu, 2026 Ocak ayı itibarıyla 8 milyar 793 milyon liraya düştü.

Borç tablosundaki en çarpıcı yükseliş BUSKİ kaleminde kaydedildi. 2024 yılı Nisan ayında yaklaşık 11,7 milyar lira düzeyinde bulunan BUSKİ’nin borcu, 2026 Ocak ayı itibarıyla 25 milyar 204 milyon liraya çıktı.