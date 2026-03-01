Toplantıda, sosyal destekler ile ilgili hayata geçirilen projeler, yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler paylaşıldı.

"İşsizlik inanılmaz boyutta"

Başkan Bozbey kadınlara her koşulda destek verdiklerini belirleterek “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sayısını azaltmanın yolunu aramak, bulmak ve onlara o konuda destek olmak sorumluluğunu öne çıkarmamız lazım. Bizim anlayışımız bu. İnsani anlayışımız bu. Tabii bakıyorsunuz, hakikaten tabii birçok destekler var. Kırsala destek, üretimi arttırmak için sofraya gelen ürünlerin daha ucuza mal edilmesi için yapıyoruz bunları. Ama sosyal destekler farklı bir şey. Hakikaten eğer o 15 günde bir ya da 2 haftada bir gittiğimiz mahallelerde ya da ilçelerdeki o bireysel görüşmelerde, inanın bana o manzaraları, o söylemleri bir işitseniz, bir duysanız, oturup ağlarsınız. Öyle bir durumdayız. İşsizlik konusu inanılmaz boyutta. Destek oluyoruz. Bir başkası destekten mahrum kaldığında diyorlar ki, o alıyor, biz niye alamıyoruz? Fakat biz İçişleri Bakanlığı’nın kurumsal bir yapıyız. İçişleri Bakanlığı’nın kriterleri var. Bu kriterler çerçevesinde desteklerimizi sürdürdüğümüzü dün de söyledik, bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. Biz adil ve eşit davranmak zorundayız. Bunu yapıyoruz. onun için çaba gösteriyoruz. Ve bazen aile bireylerinin içerisinde hane halkının, orada farklı kişilerin de orada görünmesiyle hane halkı geliri farklı görünüyor. Ama gerçek belki o hanede olmayan kişi dışarıdadır ama o hanede göründüğü için de biz ona veremiyoruz. Ama diğer taraftan, belki üzerine başka binaları vardır, daireleri vardır. Fakat kendi üzerine değildir. Kullandığı araba bile kendi üzerine değildir. Hiçbir şey görünmüyor üzerine, ona veriyoruz. Ama o zaman da vatandaş diyor ki, ya onun şunu var, neden ona veriyorsun? Onu bilemiyoruz.

"65 bin kadına ulaştık"

Kadın sığınma evleri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şiddete maruz kalan ya da barınma ihtiyacı duyan kadınlar ve çocuklarımıza güvenli olacakları yine desteklerimizi sunuyoruz. Onlara güvenli yaşam alanları oluşturuyoruz. Kadın hakları ve savunuculuk hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kadının güçlenmesi ve özellikle de psikososyal ve hukuki desteklerden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar olan çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdürüyoruz ve bu konularda yaklaşık 65 bin civarında da yine kadına erişim sağladık. 25 Kasım 8 Mart kapsamında düzenlediğimiz farkındalık etkinlikleri çok önemli çünkü biraz önce de 8 Mart'la ilgili bir çekim vardı. Oradan geldim. Orada da ifade ettim. Yani kadının çalışma yaşamı içerisinde erkeklerle aynı seviyeye gelmesini sağlanmasını öngörüyoruz. Yani erkek nüfus %50'si, kadın nüfus %50'si aslında çalışanın da bu çerçevede değerlendirilmesi, iş yaşamında da yine kadınların bu oranda olmasını arzu ediyoruz. Yine daha önce açıklamıştık. Kadınların kentteki hizmetlere güvenli ve hızlı erişimini sağlamak amacıyla yine bir uygulamamız ödül aldı. 2025 yılında yaşam ve kapsayıcılık kategorisinde ödül aldı. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaşamın içerisine katmak zorundayız. Bu anlamda bu faaliyetleri yürütüyoruz. Kadın Dayanışma Merkezi'mizde yine onları hem danışmanlık hizmeti hem bilgilendirme, yönlendirme hizmetlerini gizlilik esası üzerinden yapıyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. Diğer taraftan yine kadınlarla ilgili destek paketleri de olsun, diğer desteklerimizi sürdürüyoruz. Örneğin hoş geldin bebek kampanyası devam ediyor. Yani şu anda yeni doğanlara erişmeye çalışıyoruz ki 2025 yılı içerisinde 10 bin civarında yeni doğana ulaştık. Onlar da belki gelecekte kentimizin en başarılı isimleri olacaklardır inşallah. Yani temennimiz o. En azından biz de o mutluluğa bir mutluluk katmak üzere bu projelere devam ettiriyoruz, katkı sunuyoruz. Diğer taraftan çocuklarımızın gelişimini önceleyen çalışmalarımız kapsamında da yine on binlerce çocuğa 2025 yılında ulaşma imkanımız oldu. Bunlar çocuk dostu metro uygulaması, metro istasyonu uygulaması, 23 Nisan Çocuk Hakları Günü etkinliklerine, 23 Nisan şenliklerine bizler hep birlikte başarıyla hayata geçirdik.” dedi.