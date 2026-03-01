Toplantıda, sosyal destekler ile ilgili hayata geçirilen projeler, yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler paylaşıldı.

Başkan Bozbey artan su faturalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Bozbey meclisin onay verdiğini belirterek “Bu su ile ilgili de genel bir bilgilendirme yapacağım, kısa da olsa. Değerli arkadaşlar, bakın yaklaşık olarak Buski Genel Müdürlüğü'nün Şubat ayı sonu itibariyle oluşacak olan, oluşan tabloyu sizlerle paylaşacağım. Su sayacı endeksi ve kademe dağılımı, bakın 2026'da şu şekilde. Bakarsanız su sayacı okumayla ilgili birinci kademe, bakın 0-12 metreküp arasında yaklaşık yüzde 86, 1,5 milyon civarındaki bizim var olan sayaçtan bahsediyorum. Yüzde 86'sı 0-12, birinci kademede yani. İkinci kademe ne? Yüzde 10.5. Üçüncü kademe dediğimiz yüzde 3.5, 3.6. Yani bu kadar, bu kadar fazla tartışıldığı, trollerin bu kadar böyle bizi eleştirdiği bir durum aslında. Burada nedir? Burada şimdi birinci kademede olan insanlarımızın, hemşerilerimizin, diyelim ki 3 metreküp kullanıyor ya da sadece bir bakkalda bir saati var, ayda 1 metreküp kullanıyor. Oraya gelen ilçenin katı atık bedelidir. Esas faturanın artışının sebebi ilçenin katı atık bedelidir. Su işte belli. Ve bedeli de aşağı yukarı bedellerini de söyleyeyim size. 52 lira, ikinci kademe 100 lira diyelim, üçüncü kademe 152 lira arkadaşlar. 52 lira bakın, şimdi 1 metreküp, 2 metreküp harcadığını düşünün bir hemşehrimizin. Ödeyeceği para aslına bakarsanız 104 lira. Ödeyeceği para 104 lira. Ama şehir merkezindeyse ona ilçenin 200 liraya yakın katı atık bedeli geliyor. Oluyor orası yaklaşık 305 lira oluyor bakın. Sonra diyor ki vatandaş ya suya bu kadar ya bizden kaynaklı değil bakın. Buski bu kadar almıyor. Buski'nin aldığı 52 lira 2 metreküp kullandıysa 104- 105 lira. Katı atık bedeline. Hatırlayın. İlçe Büyükşehir Belediye meclis üyelerinin tamamı katı atık bedellerine o fiyatı evet ettiler. Ben o fiyata razı değildim. Aylarca sürdü bu toplantılar. 40 lira dedik, hayır makul bir şey olsun. Ha ne olurdu? Diyelim 150 lira, 155 lira olacaktı. O bir şey değil. Hakikaten normaldi ama şimdi hemşehrim diyor ki 3 kat. Doğru söylüyor. Sebebi ne? Sebebi ilçe belediye başkanları sorumlu. Onların talebi üzerine gelen bir şey. Gerçek arkadaşlar, burada rakamlar burada. Rakamlar burada. Onun için bu konunun troller tarafından fazla abartıldığı ve Buski'yi karalama konusunda, BUSKİ'yi yaralama konusunda maalesef toplumu manipüle ettiğini görüyoruz. Bu da doğru değil. Bizim derdimiz doğruları savunmak. “ dedi.

Meclis gündemine katı atık bedeli konusu geldiği takdirde destek verip vermeyeceği sorusu üzerine Başkan Bozbey "Bakın, orada şimdi kelime oyunu var. Ben de diyorum ki, Buyurun, katı atık bedellerini getirelim. Evet, almayalım vatandaştan. Vatandaşımız ekonomik bir sıkıntı çekiyor. Evet, buyurun. Ama BUSKİ ile ilgili, bakın BUSKİ'nin 25 milyar lira, 400 milyon lira borcu var, söyledik. Bir, yatırım yapması lazım. İki, gerçekten geleceğe hazırlanması lazım. Çünkü birçok yerde, ben buraya getirmedim, size de göstermedim. Bir köylerin, bir o kırsaldaki 760 civarındaki köyümüz var. Birçoğunun depolarının fotoğraflarını görseniz, o köye gittiğinizde hayatta su içmezsiniz. Onları yeniliyoruz bir taraftan. Yani BUSKİ'nin gelire de ihtiyacı var. Kendini döndürmeye ihtiyacı var, kredileri ödemeye ihtiyacı var. Bugün bütçesi ne? 19 milyar bütçesi var. 25 milyar borcu var, yani bütçesinin üzerinde şu anda borcu var. Ki hizmet etmek zorunda, iş yapmak zorunda. Katı atık bedelini tamam, buyurun. Hemen getirelim o zaman katı atık bedellerini sıfırlayalım hadi. Siz, katı atık bedellerinin getirilmesi karşılığında, işte biraz önce söylediğim, bu yüzde 30'luk bir artışı öngördük. Onun da yüzde 25'ini zaten indirmiştik biz geldiğimizde. Ama vatandaş haklı mı? Haklı. Neden? Katı atık bedellerinden dolayı faturası yüksek geliyor. Bazılarında da şu var, bazılarında da ikinci kademeye kaçırıyor. Yani biraz fazla kullanıyor. Bahçeyi suluyorsa, bahçeyi sulamayacak arkadaşlar. İşlenmiş suyla sulamayacağız bahçeyi. Çünkü bir maliyeti var. Bakın ben 52 lira dedim ama maliyeti aşağı yukarı 100 liranın üzerine çıktı şu anda. Bakın bir metreküp maliyeti. Biz yarısını alıyoruz vatandaşlar. Aslında yarısını da sübvanse ediyoruz BUSKİ olarak. Katı atık bedeli başka. Katı atık bedeli ilçelerin o. Büyükşehirle BUSKİ ile hiç alakası yok. Biz hazırız, buyurun getirelim. Faturalarda oynamalar olacak o zaman. Vatandaş da memnun kalacak. Hadi buyurun. Yani işte ilçe Belediye başkanlarına sorsunlar o zaman vatandaşlar. Hani birileri diyor ya, ya ben işte destek vereceğim su parasını. Ona diyor sen gel düşürelim o zaman, kaldıralım atık bedelini. Yani zamanında 2021'de burada hep beraber kaldırmışlar ya. Kaldıranlar tekrar o eller koydurmak için yine vatandaşın yükünü yine üzerine bindirmek için getirdiler yine, yine el kaldırdılar. Yük yüklemek için. Bu bir net çağrıdır. Gelin mecliste katı atık bedellerini kaldıralım " dedi.