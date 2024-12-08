Bu galibiyetle, takım 8’de 8 yaparak müthiş bir seri yakaladı ve play-offlar öncesinde 1. Lig yolunda hız kesmeden ilerledi.

Sezon boyunca sergilediği üstün oyun ve takım ruhuyla dikkat çeken Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor. Özellikle deplasmanda alınan bu net skor, takımın hem mental hem de fiziksel olarak ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Voleybol otoriteleri, Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor’un bu istikrarlı çıkışını, 1. Lig yolundaki en önemli favorilerden biri olarak değerlendiriyor. Takımın teknik ekibi ve oyuncuları, başarılarını sürdürmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.