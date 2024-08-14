Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı, tarım işçisi ailelerinin çocuklarına unutulmaz bir voleybol deneyimi yaşattı. Takımın hocalarıyla birlikte düzenlediği etkinlikte, tarım işçisi ailelerinin çocukları voleybol oynayarak keyifli bir gün geçirdi.

Eğitim ve sosyal aktivite imkanlarından mahrum kalan bu çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik, büyük bir ilgi gördü. Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, voleybol aktiviteleri sırasında çocuklara tatlı ikramında bulunarak, hem spor hem de sosyal anlamda anlamlı bir katkı sağladı.

Bu özel etkinlikle, voleybol sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve çocuklara sporun keyfini yaşatmayı amaçlayan Mehmet Ege Orhaniyespor, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, tarım işçileri ailelerinin yaşamlarına renk kattı.