Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ender Örenç, Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası, 'Birden fazla oyuncumuz istediğimiz seviyede olmadığı için üretkenlik sorunu yaşadık' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ender Örenç, 'Kaybettiğimiz için üzgünüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından itibaren istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. İstediklerimizi yapamayınca da bu durum üretkenlik olarak olumsuz şekilde geri döndü. Rakibimiz iyi bir mücadele örneği göstererek galip geldi. Birden fazla oyuncumuz istediğimiz seviyede olmadığı için üretkenlik sorunu yaşadık. Bugün özellikle ikinci bölgeye geçişlerde çok fazla top kaybı yaşadık. Daha az top kaybı yaşamak için çalışmalarımız devam edecek. Lig uzun bir maraton çalışmalarımıza devam edeceğiz. Haftaya kendi sahamız ve seyircimiz önünde Samsunspor ile çok önemli bir maça çıkacağız. O maçtan güzel bir sonuç çıkarabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları ve 6-0 kaybettikleri Iğdır FK maçı hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Örenç, 'Iğdır FK maçında as takımı dinlendirdik. Genç oyuncuları oynattık. Genç oyuncuların vereceği reaksiyonu merak ettik. Böyle bir skoru biz de kimse de beklemiyordu' dedi.