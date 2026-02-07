Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla temizlik işleri personeliyle Nikahevi’nde bir araya gelerek, sahada görev yapan çalışanların talep ve önerilerini dinleyip değerlendirdi.

Başkan Şadi Özdemir, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, "Kar, yağmur, sıcak soğuk dinlemeden çalışıyorsunuz. Verdiğiniz emeğin kıymetini biliyoruz. Birlikte yol yürüyoruz, yol arkadaşıyız. Nilüfer’i güzelleştirmek için beraber çalışıyoruz. ‘Pırıl pırıl bir Nilüfer’ geliştirelim istiyoruz. Hepimiz işimizi iyi iş yaparsak, bu anlayış her yere yayılır" dedi.

Konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği konusuna da değinen Başkan Şadi Özdemir, "Çalışırken daha çok dikkat edin ve birbirinizi uyarın. Ne olursa olsun en önemli nokta sizin sağlığınız. Kurallara dikkat edin" diye konuştu.



Sezgin Yıldız da unutulmadı

Buluşmada, kısa süre önce görev başındayken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Sezgin Yıldız da anıldı. Fotoğrafı karanfillerle donatılan Yıldız, mesai arkadaşları tarafından saygı ve rahmetle yad edildi.

Kaynak: İHA