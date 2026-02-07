Bilecik'te hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'e bağlı Vezirhan ilçesi Mahan Mahallesi'nde 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet K. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA