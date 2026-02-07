3'üncü Türkiye-Çin İş Konferansı (TCBC) Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Konferansta konuşan Bolat 'Türkiye ekonomisi, büyümesini kesintisiz bir şekilde son 21 çeyrektir sürdürmektedir. Çin ile ikili ticaretimiz son yıllarda ciddi bir büyüklüğe ulaşarak, 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk ayında Çin ile ihracatımız yüzde 32 artarak 335 milyon dolara yükseldi' dedi.

3'üncü Türkiye - Çin İş Konferansı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin'in katılımlarıyla gerçekleşti. Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ve Çin ile ilişkilerin arttığını belirten Bakan Bolat, 'Türkiye ekonomisi, büyümesini kesintisiz bir şekilde son 21 çeyrektir sürdürmektedir. Çin ile ikili ticaretimiz son yıllarda ciddi bir büyüklüğe ulaştı. 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Somut gündem başlıklarımızdan biri de Çin'e tarım ve gıda ürünleri ihracatımızdır. 2025 yılında bu sektörde dünyaya 28 milyar dolar, Çin'e ise yaklaşık 240 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin kaliteli tarım ürünlerinin Çin pazarına erişimi konusunda kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz. 2026 yılının ilk ayında Çin ile ihracatımız yüzde 32 artarak 335 milyon dolara yükseldi' ifadelerini kullandı.

'Çin ile ihracatımız 2026 yılının ilk ayında yüzde 32 arttı'

Çin ile ikili ticaretin son yıllarda ciddi bir büyüklüğe ulaştığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ' Çin ile ikili ticaretimiz son yıllarda ciddi bir büyüklüğe ulaştı. 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıl Türkiye'nin Çin'e ihracatı 3,28 milyar dolar seviyesinde kalırken, ithalatımız 49,6 milyar dolar olmuştur. Bu tablo, 46,3 milyar dolarlık bir dış ticaret açığına işaret ediyor ve Türkiye'nin toplam dış ticaret açığının yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Biz bu tabloyu bir ihtilaf başlığı olarak değil; yapıcı bir anlayışla, ortak çaba gerektiren yapısal bir gündem olarak ele alıyoruz. Hedefimiz; ticareti daraltmak değil, Türkiye'nin Çin pazarındaki payını artırmak, ürün çeşitliliğini ve katma değeri yükseltmek, bunu da daha güçlü yatırım ortaklıklarıyla desteklemektir. Nitekim 2026 yılının ilk ayında ihracatımızın yüzde 32 artarak 335 milyon dolara yükselmesi, doğru adımlar atıldığında potansiyelin hızla açığa çıkabileceğini göstermektedir' dedi.

'Türkiye ekonomisi, büyümesini kesintisiz bir şekilde son 21 çeyrektir sürdürmektedir'

Türkiye ekonomisinin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Bolat, ' Türkiye ekonomisi; 2003-2024 arası 22 yılda, yıllık ortalama reel yüzde 5,4 oranında ve 2024 yılında da yüzde 3,3 oranında büyümeyi başarmıştır. 2025 ilk dokuz ayı sonunda ekonomik büyüme oranı da yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşan GSYİH'mız, cari fiyatlarla, 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla ise 1 trilyon 538 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir. Kişi başına düşen gelir 2024 yılı itibarıyla 15 bin 325 dolara yükselmiş, 2025 yılı 3'üncü çeyrek sonunda ise 17 bin 886 dolara ulaşmıştır. IMF tahminlerine göre, Türkiye'nin, 2025 yılı sonunda, dünyanın 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi olması beklenmektedir. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2002 yılında 10 milyar dolar, ihracatımızdaki payı ise yüzde 30 seviyesindeydi. 2025 yılında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2024 yılına kıyasla yüzde 10,8 artarak 112 milyar dolara ulaşmış ve toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 43,5'e çıkmıştır. Bu artış, Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz' şeklinde konuştu.

'2025 yılında tarım ve gıda ürünlerinde Çin'e yaklaşık 240 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

2025 yılında Çin'e 240 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, 'Somut gündem başlıklarımızdan biri de Çin'e tarım ve gıda ürünleri ihracatımızdır. Türk firmaları 2025 yılında bu sektörde dünyaya 28 milyar dolar, Çin'e ise yaklaşık 240 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin kaliteli tarım ürünlerinin Çin pazarına erişimi konusunda kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Badem ve su ürünleri protokollerinin imzalanması ve defne yaprağında imzaya hazır aşamaya gelinmesi önemli adımlardır. Kanatlı ürünler, kiraz ve turunçgiller başta olmak üzere bekleyen izin süreçlerinde de hızlanma bekliyoruz. Bu başlıklarda atılacak somut adımların, ticaretimizin niteliğine ve dengesine doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Çinli turistlerin en az yüzde 1'inin Türkiye'yi ziyaret etmesini hedefliyoruz'

Çinli turistlerin Türkiye'yi tecih etmesi gerektiğine değinen Bakan Bolat, 'Turizm ve sivil havacılık da ekonomik ilişkimizin önemli bir tamamlayıcı boyutudur. Çin'den yurt dışına çıkan turist sayısı 2024 yılında 155 milyon gibi çok büyük bir ölçektedir. Türkiye aynı yıl yaklaşık 425 bin Çinli ziyaretçi ağırlamıştır. Biz kısa vadede hedefimizi net koyuyoruz: yurt dışına çıkan Çinli turistlerin en az yüzde 1'inin Türkiye'yi ziyaret etmesini hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmanın anahtarı, hava bağlantılarının güçlendirilmesidir. THY'nin Çin uçuş ağını genişletme yönündeki çabalarını önemsiyoruz ve bu konuda ilgili makamların desteğinin sürmesini bekliyoruz' şeklinde konuştu.