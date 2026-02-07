Kaza saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamamlı mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Emir M.(16) yönetimindeki 16 AOU 795 plakalı motosiklet, yol üzerindeki çukura düşerek devrildi.
Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki babası Şevket M.(39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Yaralılardan Şevket M.(39)'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ