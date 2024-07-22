Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam dört teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen üç PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, Mehmetçiğin teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiğini ifade etti.