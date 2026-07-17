Bursa Kapalıçarşı’da gram altın 5 bin 984 TL’den alınırken 6 bin 67 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 470 TL, satış fiyatı ise 5 bin 671 TL olarak işlem görüyor.

14 ayar altın 3 bin 277 TL’den alınırken 4 bin 435 TL’den satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 808 TL, satış fiyatı 9 bin 904 TL olurken eski çeyrek altın 9 bin 772 TL’den alınıp 9 bin 874 TL’den satılıyor.

Yarım altın 19 bin 617 TL’den alınırken 19 bin 820 TL’den satışa sunuluyor. Tam altının alış fiyatı 39 bin 107 TL, satış fiyatı ise 39 bin 453 TL olarak belirlendi.