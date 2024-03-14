Kim derdi ki, İnegöl’de AK Parti’ye kafa tutacak partinin Yeniden Refah Partisi olacağını! Yani açıkçası 6 ay öncesine kadar AK Parti’den belediyeyi almak için mücadele yeteneğine sahip olan 3-4 partinin ismini telaffuz edebilirdik. Bunlar CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi.

MHP zaten Cumhur ittifakı içerisinde. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi içinde olası bir işbirliği yapılması gündemdeydi. Genel başkanlar nezrinde yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca yerel işbirlikleri için defalarca görüşmeler yapıldı.

İşbirliği beklentilerinin boşa çıkması elbette ki en çok AK Parti’yi mutlu etmiştir. Gerçi AK Parti’nin kalesi olan İnegöl’de işbirliği modeli 5 yıl önce tutmamıştı. Fikret Fidan ve Zeki Anıl Gülşen etkisi yapacak, ama bu kez sadece zorlamayacak hatta kazanabilecek isimlerle görüşmeler yapıldı. Tartışmasız bu isimlerin başında Dr. Ergün Yıldız vardı.

Siyaset havası bu şekilde eserken Türkiye birden farklı bir hava dalgasının ortasında kendini buldu. Aşırı enflasyon ve emekli maaşlarının açıklanması sonrası her ne olduysa Yeniden Refah Partisi birden siyasete damga vurmaya başladı.

Anketlerde %2-3 gösterilen Yeniden Refah Partisi Cumhur ittifakı içinde yer alır mı? sorusu sorulurken bugün Türkiye’nin en kilit partilerinden biri oldu. Yeniden Refah Partisi’nin İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz’da diğer siyasi partilerin içinden sıyrılarak en çok oyu alacak isimlerden biri olarak gösterilmeye başlandı.

Neyse ki konumuz şimdi bu değil…

Mehmet Kaygusuz öyle bir proje fikri ortaya attı ki; 40 yıl düşünülse bu kimsenin aklına gelmezdi. İnegöl’ü jeotermal projesi ile 5 kat daha ucuza ısıtma sözü verdi. Henüz sanırım bu fikir büyük etki yapmadı. Ama bence bu fikri alıp 1. ödev yapmamız lazım. Mehmet Kaygusuz seçilirse zaten ucuz ısınma hayali pek uzak olmayacak. Peki ya seçilemezse?

İşte esas sorulması gereken soru bu olmalı. Bence Mehmet Kaygusuz’un bu fikri, kim seçilirse seçilsin, mutlaka gündeme alınmalı. Hatta Mehmet Kaygusuz’dan İnegöl adına bu projenin hayata geçirilmesi noktasında katkı istenmeli.

Mehmet Kaygusuz bu muhteşem projesi ile İnegöl’ü fethedip seçimi kazanır mı bilmem ama belediye başkan adayları içerisinde ben en çok fetheden proje bu oldu. Hele ki ısınmanın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde İnegöl’e bu sistemi kim getirirse büyük dua alır. Saygılarımla…