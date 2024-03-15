Süper Amatör Ligi: Bitime iki hafta kala üçüncü takımımız da play-off’ları garantilemiş oldu. Bu yıl play – off’ta 6 takımdan üçü İnegöl takımı olacak. Bölgesel Amatör Liginde yer alan Nilüfer Belediyespor büyük ihtimalle 3. Lige çıkacak. Böylece İnegöl takımların BAL’a çıkma şansı da artmış olacak.

A Grubu: Geçen hafta yedi hafta sonra puan kaybeden K.Güvenspor bu hafta çıkışta olan Demirtaşspor deplasmanda 7 – 1 yendi. Osmaniyepsor, İnegöl’de ligde kalmaya çalışan Tütünspor ile karşılaştı. Temsilimiz sahadan 5 – 1 yenik ayrıldı. Akhisar Demirspor BAY geçti. Bu hafta lider K.Güvenspor BAY geçecek. Hafta sonu bu yılın son derbi maçı var. Osmaniyespor - Akhisar Demirspor maçı ilginç olacaktır. Çünkü Osmaniyespor en azından 1 puan almak zorunda. Zira bu maç Osmaniyespor’un son maçı. Akhisar Demirspor ise maçı kaybetmemeli. Ligde kalmaya çalışan Tütünspor ve Demirtaşspor son maçlarında üçer alacaktır.

B Grubu: Bu hafta Alanyurt Sahasında derbi maçı vardı. Ev sahibi lider Alanyurt Gençlik ikinci yarı farkını gösterip maçı 4 – 1 kazandı. Lider Alanyurt Gençlik, ilk maçta da Kurtuluşspor’u farklı yenmişti. Alanyurt Gençlik bu hafta deplasmanda son ayların formda olan O.Gençler Birliği ile karşılaşacak. Kurtuluşspor Pazar günü kendi sahasında Kestel Belediyespor’u konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekip 5 ay sonra Kurtuluşspor sahasına çıkacak.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta 3 – 0 hükmen kazandı. Play – off’ları hedefleyen K.Yeşildağspor kaybedince Orhaniyespor play-off’ları garantilemiş oldu. Geçen haftadan morali bozuk olan Gençlergücü evinde Burgazspor’a 3 – 1 kaybetti. Bu mağlubiyetle temsilimiz Gençlergücü küme düşmüş oldu. Geçen senenin flaş ekibi bu yıl zor bir süreçten geçmiş maalesef ligde kalmayı başaramamış oldu. Orhaniyespor evinde lider İznikspor’u konuk edecek. İlk maçı İznikspor kazanırken geçen yıl Mesudiye Sahasındaki müsabakayı Orhaniyespor kazanmıştı. Bu maç kısa süre sonra başlayacak play-off’ların bir provası olacaktır. Gençlergücü bu sezonun son deplasman maçında Orhangazi’de Hürspor ile karşı karşıya gelecek.