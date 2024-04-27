Burhaniye ilçesinde, sünnet düğünü için gelen mehter takımı yoğun ilgi gördü.

Beden Eğitimi Öğretmeni Onur Durmaz, oğlu Mert Kıvanç için yaptığı sünnet cemiyetinde sahne alan mehter takımı ilgiyle izlendi. Balıkesir Mehteran Takımı, cemiyete gelen misafirleri söylediği marşlar ile coşturdu. Mehteran başı Mücahit Çetin, “Bu kültürü yaşatma adına gayret gösteriyoruz. Sadece sünnet değil, gelin alma, düğün, asker uğurlama gibi bir çok etkinlikte yer alıyoruz” dedi.

Durmaz ailesi ise, "Cemiyetimize gelenlerden Allah razı olsun. Pilav hayrımızı da yaptık. Bu mehter işi annemin bize sürprizi oldu. Çok da güzel oldu. Geleneğimizi yaşattık. Şimdi de oğlumu ata bindirerek camiye gedeceğiz. Oda bizim geleneğimiz. Akşamda düğünümüzü yapacağız” dedi.