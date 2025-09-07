Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez finale yükseldi. Filenin Sultanları, bugün İtalya ile şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu, “Şampiyonluk için omuz omuza, haydi Türkiye!” çağrısıyla milyonları ekran başına davet etti.İSTANBUL (İGFA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, nam-ı diğer “Filenin Sultanları”, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tayland’ın Bangkok kentinde 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 15.30’da İtalya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Maç, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Federasyon, “ŞAMPİYONLUK İÇİN OMUZ OMUZA, HAYDİ TÜRKİYE! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonluğu için sahada, milyonlarca yürek ekran başında. Son bir adım. Başarılar #FileninSultanları” mesajıyla, Türk halkını takıma destek olmaya çağırdı.

https://twitter.com/TVForgtr/status/1964438752354586787

Hatırlanacağı gibi Milliler, yarı finalde Japonya’yı 3-1 yenerek tarihlerinde ilk kez finale yükselmiş, Melissa Vargas’ın 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta büyük bir başarıya imza atmıştı.