Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek hakkında ihtiyati haciz kararı çıkarıldı. Gökçek’in bir dönem avukatlığını yapan Esennur Ezgi, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gökçek’in tüm taşınır ve taşınmaz varlıklarına haciz konulmasına karar verdi. İcra müdürlüğü aracılığıyla Gökçek’in banka kartlarına bugün bloke uygulandı. Uzun yıllar Gökçek’in davalarını takip eden Av. Ezgi, ilgili dava dosyalarında ücretlerini alamadığını belirtti. Bu durum taraflar arasında gerginliğe yol açtı ve konu yargıya taşındı.

Yıllarca süren yargı sürecinin ardından önemli bir karar alındı. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Av. Ezgi’nin ihtiyati haciz talebini onayladı. Karara göre, avukatlık alacağı faiziyle birlikte 2.5 milyon lirayı buluyor. İlgili kararın icrası için İstanbul İcra Müdürlüğü görevlendirildi. İhtiyati haciz kararı doğrultusunda 55 farklı bankaya yazı gönderildi. İstanbul 34. İcra Dairesi, Melih Gökçek’in iki ayrı bankadaki kartlarına bloke koydu. Yani, Gökçek bu kartları alışverişte kullanamayacak.