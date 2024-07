Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan Mahallesi’nde düzenlediği “646. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği” yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yapılan organizasyonları vatandaşlarla bir araya gelmek, kucaklaşmak, muhabbet etmek için düzenlediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“ Mimarsinan Evliyalar Parkı’ndayız. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği’nin 646’ncısını gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Organizasyonlarımızı pilav yemek için değil; bir araya gelmek, kucaklaşmak, muhabbet etmek ve geçmişlerimizi rahmetle anmak için gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla her sene bu tür organizasyonlarda pilavı bahane ederek toplanıyoruz. Emeği geçen başta mesai arkadaşlarım olmak üzere muhtalarımıza ve tüm Mimarsinanlılara teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz her sene olduğu gibi bu sene de özellikle gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her sene bu tür etkinliklerle bir araya gelmeyi nasip etsin.”

Düzenlenen etkinlikle Başkan Palancıoğlu ile bir araya gelen vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.