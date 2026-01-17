Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Doğu Yılmaz, İsmail Çetin, Mevlüt Bozok
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Muhammed Arif Akbaş(Dk 46 Onur Toroman) Mert Polat Keklik(Dk 84 Fikret Sevilgen) Metin Esmer, Onur Akdoğan(Dk 89 Batu Boğa) Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Yusuf Kaplan(Dk 90+4 Arif Nazi Sezgin) Ömer Taha Yılmaz(Dk 46 Yusuf Aydın)
Edirnespor: Ekrem Mecit Erginsoy, Buğra Uçar(Dk 46 Ömer Faruk Şentürk) Berke Can Özsoy(Dk 70 Melih Sağlam) Onur Köse, Ensar Çapar, Ebubekir Berke Tambay, Volkan Keskin, Ayberk Çoban(Dk 70 Haktan Akman) Ahmet Ege Evsan, Enes Alp(Dk 84 Rahman Alperen Emek) Yusuf Taha Yılmaz
Sarı kartlar: Serdar Eylik, Ömer Faruk Aydemir, (Kafkasspor) Buğra Uçar, Onur Köse, Ahmet Ege Evsan, Yusuf Yılmaz (Edirnespor)
Kırmızı kart:
Goller: Ömer Faruk Aydemir(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
2'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mert'in vuruşunu defans çizgiden çıkardı.
61'nci dakikada Kafkasspor korner kazandı. Topun başına Serdar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ömer Faruk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0