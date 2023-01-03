Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,18, yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Maaşlara ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Refah payı hariç olarak şu anda en düşük memur maaşı 10 bin 606 TL'ye çıktı. En düşük emekli memur maaşı ise 7 bin 79 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, yıllık olarak ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU

Buna göre en düşük memur maaşı refah payı hariç, aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı ise yine refah payı hariç olmak üzere, 7 bin 78 TL oldu. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.

YENİ MAAŞ TABLOSU

En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9 bin 105 10 bin 604

Vali 38 bin 058

Genel müdür (1/4) 33 bin 056

Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15 bin 120

Memur (Lise - 15/1) 10 bin 542

Öğretmen (9/1) 11 bin 702

Kaymakam 1. sınıf (4/1) 20 bin 533

Başkomiser (8/1) 16 bin 691

Polis memuru (11/1) 15 bin 295

Pratisyen hekim (8/1) 17 bin 777

Uzman hekim (7/1) 18 bin 612

Hemşire (Lisans - 9/1) 13 bin 115

Mühendis (8/1) 16 bin 196

Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11 bin 367

Araştırma görevlisi (8/1) 16 bin 938

Vaiz (Lisans - 9/1) 12 bin 400

Avukat (9/1) 15 bin 608

Hizmetli (Lise - 15/1) 9 bin 824

Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alındı.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI DA BELLİ OLDU

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 78

Müsteşar (1/1) 25 bin 736

Genel müdür (1/1) 22 bin 778

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8 bin 937

Memur (Lisans - 4/1) 7, bin 229

Öğretmen (1/4) 6 8 bin 937

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 15 bin 006

Başkomiser (1/4) 10 bin 513

Polis memuru (1/4) 10 bin 513

Hemşire (Lisans - 1/4) 10 bin 513

Mühendis (1/4) 4 10 bin 845

Teknisyen (Lise -1/4) 7 bin 618

Pratisyen hekim (1/4) 17 bin 309

Profesör (1/4) 18 bin 400

İmam-hatip 10 bin 513

Avukat (1/4) 10 bin 513

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI