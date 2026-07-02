Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı veri öncesinde farklı beklenti anketleri, maaş artışlarına ilişkin üç ayrı senaryoyu gündeme getirdi. İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasının ardından hesaplamalarda belirleyici olacak son veri için bekleyiş başladı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna yönelik tahminleri yüzde 1,04, yüzde 1,36 ve yüzde 2,25 seviyelerinde yoğunlaşıyor. Bu beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammının yüzde 17,82 ile yüzde 19,23 arasında olması öngörülüyor.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil edildiğinde artış oranının yüzde 13,57 ile yüzde 14,93 aralığında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Senaryolara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 23 bin 564 TL ile 23 bin 846 TL arasında şekillenmesi beklenirken, en düşük memur emekli aylığının ise 31 bin 541 TL ile 31 bin 918 TL seviyelerine çıkabileceği ifade ediliyor.

Öğretmen, polis, hemşire, mühendis, teknisyen, uzman doktor ve profesör gibi kamu çalışanlarının maaşlarında da benzer şekilde yüzde 13,57 ila yüzde 14,93 arasında artış hesaplanıyor.

Memur ve emeklilerin yeni maaşları, TÜİK’in yarın açıklayacağı haziran enflasyonunun ardından kesinleşecek.