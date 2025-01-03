Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini duyurdu. Bu verilerle birlikte memur, memur emeklisi ve SSK emeklilerinin alacağı zam oranları da netleşti.

Memur Maaşlarına Zam Oranı

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında aldıkları yüzde 10’luk sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı alacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 5,23 oranında enflasyon farkı oluştu. Bu orana yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı eklenerek memur maaşları, 2025 yılının ilk yarısında toplamda yüzde 11,55 oranında artırılacak.

Emekli Maaşlarına Zam Oranı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75 oranında zam yapılacak.