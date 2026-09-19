Akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin hem tüketiciyi hem de ulaştırma sektöründeki esnafı zora soktuğuna dikkat çeken Palandöken, petrol kaynaklı maliyet baskısının çarşı pazardaki fiyat artışlarını körüklediğini ve bu şartlar altında enflasyonun düşmesinin zorlaştığını ifade etti.

"Zamlar eşel mobil sistemiyle ötelenmeli"

Yaz mahsulü sezonunun geride kaldığını ve bakliyat dönemine girildiğini hatırlatan Palandöken, petrol artışlarının önüne geçilmemesi halinde yeni fiyat sıçramalarının yaşanabileceğini vurguladı. İstasyonlardaki akaryakıt pompalarında oluşan rakamların artık ciddi bir endişe kaynağı haline geldiğini belirten TESK Genel Başkanı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de taksici, dolmuşçu, kamyoncu ve nakliyeci esnafını doğrudan mağdur ediyor. Esnafın taşıdığı malların lojistik maliyeti arttıkça raflardaki ürünlerin fiyatı da kaçınılmaz olarak yükseliyor ve bu durum enflasyonu besliyor. Bu şartlar altında fiyatların geri çekilmesi mümkün görünmüyor. Önümüzdeki süreçte fiyatların bir miktar daha artması bekleniyor. Bu nedenle petroldeki fiyat artışlarının eşel mobil sistemiyle en azından piyasalar ve vatandaş rahatlayana kadar geçici bir süre pompaya yansıtılmaması gerekiyor."

"Navlun ve lojistik maliyetleri düşmeden enflasyon gerilemez"

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın A’dan Z’ye tüm mal ve hizmetlere yayıldığına işaret eden Palandöken, taşımacılığın yanı sıra petrol türevi deterjan ve kozmetik ürünleri dahil pek çok kalemin zamlandığını kaydetti. Dar gelirlinin bütçesinin korunamadığını belirten Palandöken, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar dolmuşa bindiğinde, iki vasıta değiştirdiğinde aldığı maaşla kıyas yapıyor. Otobüslerde, halk otobüslerinde, nakliyede ve navlunda gelen her zammın etkisi derinden hissediliyor. Ürün bolluğunun olduğu dönemde dahi vatandaş alışveriş yaparken tedirginlik yaşıyor. Çocukların okul servis ücretleri bir gün önce belirleniyor, ertesi gün pompaya gelen zamla hem velinin hem esnafın hesabı şaşıyor. Navlun ve ulaşım giderleri vatandaşa da işletmelere de çok ağır bir yük getiriyor. Akaryakıt zamlarının önüne geçilmeden ne enflasyon düşer ne de piyasa rahatlar. Bu gidişatın durdurulması ve bu soruna acilen çözüm üretilmesi şarttır."