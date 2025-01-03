Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki arabesk müzik sanatçısı ve besteci Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon problemleri nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin talebi ve doktorların önerisiyle önce ambulans helikopterle havalimanına, ardından da ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti.

Usta sanatçı, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, hastane önünde sevenleri bir araya geldi. "Ferdi baba" sloganları atarak duygusal anlar yaşayan hayranları, bazen gözyaşlarına hakim olamadı. Bir grup ise klasik bir minibüsle hastaneye gelerek, usta sanatçının duygu yüklü şarkılarını dinleyicileriyle paylaştı.

Şarkılarıyla gözyaşları içinde uğurlandı

Tayfur’un cenazesi 23.30 sıralarına hastanenin morgundan cenaze aracına koyulup kalabalığın bulunduğu alana getirildi. İzdihamın yaşandığı alanda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İlker Arslan da alana gelerek Tayfur’un ailesine baş sağlığı diledi. Bu sırada Tayfur’un yakınları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü, helallik alınması ve duaların ardından Ferdi Tayfur’un cenazesi şarkıları eşliğinde hastane alanından götürüldü. Yine sevenlerine bir esnaf tarafından lokma ikramı yapıldı.

Aile mezarlığına defnedilecek

Diğer yandan, Tayfur’un cenazesinin cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından, Emirgan Çınaraltı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından, ikindi namazını takiben Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedileceği bildirildi.