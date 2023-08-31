Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Görüşmeler sürecinde, Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamayınca, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi.

Hakem Kurulu, bugün gerçekleştirdiği beşinci ve son toplantısında, memur ve emeklilere uygulanacak zam oranlarını belirledi. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son toplantıda da 17 Ağustos'taki teklifini korudu ve zam teklifinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Görüşmeler boyunca Kamu İşveren Heyeti, 2024 için ilk altı ayda yüzde 15, ikinci altı ayda yüzde 10; 2025 için ise ilk altı ayda yüzde 6 ve ikinci altı ayda yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, son toplantıda da sürdürüldü.

Diğer yandan, Memur-Sen tarafı ise 2024 için aylık dönemler halinde yüzde 35, yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 10 artış talebinde bulunmuştu. 2025 için ise yüzde 25 ve yüzde 15 zam talepleriyle görüşmelere katılmıştı.

Sonuç olarak, Hakem Kurulu'nun kararıyla 2024-2025 dönemi için memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranları netleşmiş oldu.