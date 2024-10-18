Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Dişli Gürler, menopoz dönemindeki kadınlarda en sık karşılaşılan sorunlardan birinin kemik erimesi olduğunu belirterek, hormon replasman tedavisinin bu şikayetlerin önüne geçilmesinde etkili olduğunu vurguladı.

Menopozun doğal bir süreç olmasına rağmen, bu dönemde kadınların çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade eden Dr. Gürler, "Menopoz, kadınların yumurtalıklarının artık hormon üretimini durdurmasıyla başlar. Türkiye’de menopoz yaşı ortalama 47 civarındadır ve 45-50 yaş arasındaki kadınlar için bu süreç normal kabul edilmelidir. Ancak, ateş basması, duygu durum değişiklikleri, uyku sorunları ve kemik erimesi gibi sıkıntılar, hastalar için zorlayıcı olabilir. Bu tür şikayetlerle başvuran yeni menopozlu hastalarımıza hormon replasman tedavisi uygulayarak rahatlama sağlıyoruz" dedi.

Her hastaya hormon replasman tedavisi verilemediğini, bu durumda bitkisel tedavi yöntemlerine başvurulduğunu belirten Gürler, "Ancak bitkisel tedaviler kemik erimesi gibi sorunlar üzerinde hormon tedavisi kadar etkili olamıyor. Bu nedenle, tedavinin yanı sıra egzersiz, kalsiyum ve D vitamini yönünden zengin beslenme, güneş ışığından faydalanma gibi yaşam tarzı değişiklikleri de öneriyoruz" diye konuştu.

Dr. Gürler, ayrıca menopoz dönemindeki kadınlar için meme taraması ve mamografinin önemine dikkat çekerek, "Özellikle hormon replasman tedavisi alan hastalarımızın meme tarama programlarına katılmaları, yıllık kontrollerini yaptırmaları ve iki yılda bir mamografi çektirmeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, yıllık kemik taraması da kemik erimesini önlemek için önerdiğimiz yöntemlerden biri" ifadelerini kullandı.