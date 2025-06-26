Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Aydın katıldı. Toplantıda, kenelerden korunma yöntemleri, ısırık sonrası yapılması gerekenler ve doğru bilinen yanlışlar dinleyicilerle paylaşıldı.

Prof. Dr. Levent Aydın, Bursa’da son üç yılda kayıt altına alınan 19 bin 861 kene vakasına rağmen, kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü taşıyan bir vakaya rastlanmadığını belirtti. Aydın, bu yıl kene ısırmalarında olağandışı bir artış olmadığını söyledi.

Keneyle mücadelede çevresel ilaçlamanın etkili olmadığını vurgulayan Aydın, bu yöntemin kenelerin doğal düşmanları olan eşek arıları ve farelerin ölümüne yol açarak, uzun vadede kene popülasyonunu artırabileceğini ifade etti. Bunun yerine, çöplük ve hayvan barınaklarında sınırlı ilaçlama yapılmasının daha uygun olduğunu dile getirdi.

Aydın, kırsal alanlarda bulunan vatandaşlara açık renkli ve uzun kollu kıyafetler giymelerini önererek, piknik sonrası vücut taramasının önemine dikkat çekti. Saç dipleri, kulak arkası, diz arkası, koltuk altı ve kasık gibi bölgelerin özellikle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Kene vücuttan çıkarılırken yapılması gerekenleri de paylaşan Aydın, eski bir plastik kartın kenarını V şeklinde keserek 45 derecelik açıyla kenenin çıkarılabileceğini söyledi. Ayrıca zeytinyağı ya da deterjanın da kenenin çıkarılmasına yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.