Manisa’da Merkezefendi Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cem Ün, Dünya Pulmoner Rehabilitasyon Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada kronik solunum yolu hastalıklarında yalnızca ilaç tedavisinin yeterli olmadığını belirterek hastalara hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ün, "Hareket ettikçe nefesiniz açılır, nefesiniz açıldıkça yaşam enerjiniz artar" dedi.

Dünya Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında akciğer sağlığının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine dikkat çeken Merkezefendi Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cem Ün, özellikle kronik akciğer hastalarının yaşadığı hareket kısıtlılığına vurgu yaptı. Ün, ilaç tedavisinin pulmoner rehabilitasyon ile desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek amaçlarının hastaların azalan hareket kabiliyetlerini yeniden kazandırmak olduğunu ifade etti.

Pulmoner rehabilitasyon programlarının kişiye özel planlandığını belirten Ün, uygulanan egzersiz ve eğitim programlarının hastalara önemli katkılar sağladığını söyledi. Ün, "Solunum ve iskelet kaslarının güçlenmesi sayesinde hastalar günlük işlerini yaparken daha az yorulur. Merdiven çıkma veya yürüyüş gibi temel aktivitelerde yaşanan nefes darlığı kısıtlamaları azalır. Ayrıca hastalık ataklarının sıklığı düşer ve buna bağlı olarak hastaneye yatış ihtiyacı da azalır" dedi.

Programdan kimlerin yararlanabileceği hakkında da bilgi veren Ün, KOAH, astım, bronşektazi hastaları ile ağır geçirilen zatürre (pnömoni) sonrası solunum sıkıntısı devam eden bireylerin pulmoner rehabilitasyondan faydalanabileceğini belirtti.

Açıklamasını anlamlı bir mesajla tamamlayan Ün, kronik solunum sıkıntısı yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Unutmayın; hareket ettikçe nefesiniz açılır, nefesiniz açıldıkça yaşam enerjiniz artar. Solunum sıkıntısı yaşayan tüm vatandaşlarımızı pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.