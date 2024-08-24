İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetteki yeni hamlesiyle gündeme geldi. Akşener, Ankara'nın Çankaya semtinde yeni bir ofis tutarak taşınma sürecini başlattı. Bu adım, Akşener'in siyasetten ayrılmasına rağmen, yeni bir rol üstlenmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor.

Siyasi kulislerde, bu hamlenin Akşener'in ilerleyen dönemdeki politik faaliyetleri için stratejik bir hazırlık olabileceği konuşuluyor. Yeni ofis, Akşener'in siyasi kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.