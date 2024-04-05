Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, yeni otomobil alımlarında Nisan ayına özel finansal seçenekler oluşturdu.

Otomotiv sektöründe firmalar sıfır ve ikinci el araç alımında özel kampanyalar düzenliyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel yeni otomobil alımlarında geçerli finansman seçeneklerini güncelledi. Ay sonuna kadar geçerli olan kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor. Kampanya içeriğinde otomobil, hafif ticari araçlar yer alıyor.

Otomobil kampanyası C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain, EQA 250+ AMG+ ve EQB 250+ AMG+, GLB 200 FL AMG ve GLB 200 4MATIC FL Progressive, GLA 200 FL AMG, EQA 350 4MATIC, EQB 350 4MATIC modelleri kapsıyor.

Şahıs Firması-Özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400 bin TL - 800 bin TL olan araçlarda bedelinin yüzde 50’si ve 36 ay vade, 800 bin 1 TL- 1,2 milyon TL olan araçlarda bedelinin yüzde 30’u ve 24 ay vade, 1 milyon 200 bin 1 TL-2 milyon TL olan araçlarda bedelinin yüzde 20’si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor. Kampanyalı faiz oranları sadece 2023 model araçlarda geçerli olacak şekilde uygulanıyor. Uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanacak.

Firmadan yapılan açıklamada kampanya detaylarına mbfh.com.tr sayfasından ve Mercedes-Benz acentesinden ulaşıldığı bildirildi.