İntegral Yatırım’ın değerlendirmesinde, endeksin 10.900 puan üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde kısa sürede 11.200 direnç seviyesinin test edilebileceği belirtildi.

Bankacılık endeksi günü değişim göstermeden tamamlarken, sınai endeks %0,55, hizmetler endeksi ise %0,90 oranında yükseldi. İntegral Yatırım, geri çekilmelerin 10.900 seviyesinde karşılanması durumunda 11.200 puan üzerindeki hareketin güçlenebileceğini aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi’nin 27,3 milyar lira ile beklenenin yaklaşık iki katı talep gördüğünü bildirdi. Sertifikanın 7,59 TL fiyatla 14 Ağustos’ta işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Sanayi üretimi haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış bazda yıllık %8,3, aylık ise %0,7 artış gösterdi. Yıllık bazda son 16 ayın en güçlü artışı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek teknoloji malları üretiminin aylık bazda %38,1, yıllık bazda ise %88,2 yükseldiğini belirterek, katma değeri yüksek ürünlerin cari açığın azalması ve refah artışı için önemine değindi.

Otomotiv üretimi yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1 artarak 834 bin 838 adede çıktı.

ABD’de Başkan Trump’ın ekibinin FED başkanlığı için aday listesini genişlettiği bildirildi. Eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Marc Sumerlin, Kevin Hassett, Christopher Waller ve Kevin Warsh isimleri adaylar arasında yer aldı. BofA anketinde Waller, %20 ile en güçlü aday olarak öne çıkarken Hassett %19 ile ikinci sırada yer aldı.

FED Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son istihdam verilerindeki revizyonların faiz indirimini gerekli kıldığını savundu. Moody’s Başekonomisti Mark Zandi ise istihdam verilerinin henüz resesyon sinyali vermediğini, ancak sektörlerin yarısından fazlasında işten çıkarmaların dikkat çekici olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, ABD’de altına gümrük vergisi getirilmesini beklemediklerini açıkladı ve ons altın fiyatının 2025 sonunda 3.700 dolara, 2026 ortasında ise 4.000 dolara ulaşacağı tahminini korudu.