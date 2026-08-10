Karayusuflu köyü yakınlarında önceki gün anızlık alanda başlayan ve ardından ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 10 arazöz ve belde belediyelerine ait itfaiye ekipleriyle havadan ve karadan müdahale edildi. Helikopterler, Sultan Köy Barajı'ndan aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Sabaha kadar soğutma çalışması

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmaları sürdürüldü.

Yangın sırasında askeriye ait bir deponun da yandığı öğrenildi. Ayrıca yangının enerji nakil hatlarına yaklaşması nedeniyle ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 20 hektar alan etkilendi

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olduğunu açıkladı.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin bölgede zarar tespit çalışmalarına başlaması bekleniyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ise sürüyor.