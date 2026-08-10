Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kuruluş sürecinin tamamlandığı belirtilerek, teşkilatın İnegöl halkının hizmetine hazır olduğu ifade edildi.

“İnegöl’de resmen örgütlendik”

Yapılan paylaşımda, “Yeni Parti İnegöl İlçe Örgütü olarak kuruluş evraklarımızı İnegöl İlçe Kaymakamlığımıza teslim ederek resmi kuruluş sürecimizi tamamladık” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu adımla birlikte Yeni Parti’nin İnegöl’de resmen örgütlendiği vurgulanarak, hemşehrilere hizmet etme hedefi ortaya konuldu.

“İnegöl’ün sorunlarını biliyoruz”

İlçe teşkilatının açıklamasında, İnegöl’ün yerel sorunlarına odaklanılacağı mesajı verildi. Halkın taleplerinin dinleneceği ve çözüm üretmeye yönelik bir anlayışla hareket edileceği belirtildi.

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İnegöl’ümüzün sorunlarını bilen, çözüm üretmek için çalışan; halkımızın sesini dinleyen, ortak akıla ve güçlü bir yerel yönetim anlayışına inanan bir anlayışla yola çıktık.”

Hedef: İnegöl’e hizmet

Teşkilatın açıklamasında, Yeni Parti’nin İnegöl’deki çalışmalarında ortak akıl ve yerel yönetim anlayışının ön planda tutulacağı belirtilirken, ilçenin geleceğine katkı sunma hedefi de vurgulandı.

“İnegöl için, İnegöl’ün geleceği için, hep birlikte çalışacağız” mesajının verildiği açıklamada, ilçe teşkilatının hemşehrilerin yanında olmak ve İnegöl’e değer katmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, açıklamasının sonunda ise kuruluş sürecinin tamamlanmasının İnegöl’e ve teşkilata hayırlı olması temennisinde bulundu.

Böylece Yeni Parti’nin İnegöl’deki ilçe teşkilatı, kuruluş işlemlerini tamamlayarak siyasi çalışmalarına resmi olarak başlamış oldu.