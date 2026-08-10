Alınan bilgiye göre, Enez'de yaban hayvanlarının mevzuata aykırı şekilde bulundurulması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, ticarete konu edildiği belirlenen toplam 257 yabani kanatlı kuşa el konuldu.

Ele geçirilen yabani kuşlar arasında çamurcun, kılkuyruk, mandarin ördeği, yeşilbaş ördek, suna, karolin ördeği ve sessiz kuğu gibi farklı türlerin bulunduğu belirtilirken, el konulan kuşlar, işlemlerin tamamlanmasının ardından koruma altına alındı. Yetkililer, yaban hayvanlarının mevzuata aykırı şekilde bulundurulmasına ve ticaretinin yapılmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.