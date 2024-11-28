Banka, son dönemde piyasada artan sahte yabancı banknotlarla ilgili yaptığı açıklamada, bu banknotların adli mercilere gönderildiğini ve bilirkişi raporu düzenlendiğini belirtti.

Merkez Bankası, sahte banknotlarla ilgili hazırladığı bilirkişi raporlarını, sadece adli mercilerle değil, aynı zamanda bankacılık sektöründeki paydaşlarla da paylaştı. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne gönderilen raporlarla, sektördeki tüm kurumların bu konuda uyarılması sağlandı.

Banka ayrıca, teknolojik altyapı açısından sahtecilik öncesi tedbirlerin alındığını ve bu konuda gerekli yönlendirmelerin yapıldığını duyurdu.