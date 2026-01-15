Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında bu sabah polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 298 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Brezilya’dan Türkiye’ye gönderilen ve yasal yükü yer fıstığı olarak beyan edilen bir gemideki konteynerde arama yapıldı. Yapılan aramada, konteyner içerisine gizlenmiş 298 kilogram kokain bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" ifadelerini kullandı.