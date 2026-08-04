A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu ilk maçında taraftarı önünde Litvanya ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

Tribün 1. Kategori: 3 bin lira

Tribün 2. Kategori: 2 bin lira

Tribün 3. Kategori: Bin 500 lira

Tribün 4. Kategori: Bin lira

28 Ağustos Cuma günü, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.